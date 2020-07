Caso Vero, assolto Formigoni

14 luglio 2020 a

a

a

Milano, 14 lug. (Adnkronos) - L'ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, accusato di corruzione nell'ambito della fornitura di due acceleratori lineari per terapie oncologiche ‘Vero' all'ospedale di Cremona e all'Istituto dei Tumori (quest'ultima poi non andata in porto), è stato assolto dal tribunale di Cremona, come precedentemente chiesto dalla procura. Assolti anche gli altri due imputati, l'ex direttore generale della sanità lombarda, Carlo Lucchina, accusato d'abuso d'ufficio, e Simona Mariani, ex dg dell'ospedale di Cremona, accusata di corruzione insieme a Formigoni.