Camilleri: I librai Feltrinelli rendono omaggio al Maestro, lettura di pagine dei suoi romanzi

Palermo, 14 lug. (Adnkronos) - La ricerca linguistica di Camilleri è sicuramente uno dei suoi tratti distintivi, che negli anni ha contribuito a rendere i suoi romanzi peculiari, consacrandolo al grande pubblico. Attraverso l'invenzione di parole come “camurrìa”, “babbiata”, “friscoliddro”, entrate poi nell'uso quotidiano, Camilleri ibridava varietà di italiano e di dialetto, attribuendo alla sonorità linguistica un potere e una fascinazione senza pari.

Per ricordarlo e rendergli omaggio, a un anno della sua scomparsa, e in occasione dell'uscita di “Riccardino” (Sellerio), l'ultimo episodio della serie del Commissario Montalbano che lo stesso autore ha conservato in un cassetto con la richiesta che venisse pubblicato solo all'indomani della sua morte, giovedì 16 luglio presso laFeltrinelli di Palermo verranno ricreate le atmosfere della Sicilia di Montalbano attraverso un appuntamento alle 17.30 e replicato alle 19: la suite per chitarra di Nino Nobile con le incursioni della fisarmonica di Roberto Gervasi creerà il tappeto musicale che accompagnerà le degustazioni delle arancine di Antica Focacceria San Francesco e i vini dell'azienda vitivinicola siciliana Planeta, offerti a tutti coloro che acquisteranno una copia di “Riccardino”.

Ma l'omaggio a Camilleri coinvolgerà attivamente tutte le Librerie Feltrinelli d'Italia dove saranno realizzate esposizioni tematiche dei suoi libri e vetrine a lui dedicate. Inoltre, i librai laFeltrinelli ricorderanno il Maestro attraverso letture di brani tratti dai suoi romanzi e di pagine scelte da “Riccardino”, raccolte nella rubrica social #LaVoceDeiLibrai, che sarà pubblicata online sulla pagina Facebook di Librerie Feltrinelli in occasione dell'uscita del nuovo e ultimo romanzo dello scrittore. Con il suo pittoresco e ipnotico “vigatese” Camilleri è riuscito a farsi conoscere e capire da chiunque, arrivando in soli 15 anni dal suo esordio letterario a vendere oltre 20 milioni di copie. I suoi romanzi sono stati tradotti in 120 lingue e, come registrano le classifiche dell'osservatorio laFeltrinelli.it e IBS.it, sono rimasti saldamente posizionati tra i primi cinque libri più venduti per tutti gli anni dal 2010 al 2019.