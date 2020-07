Torna 'Un mare di libri' a Terrasini con Terranova, Auci e Caponnetto

07 luglio 2020 a

Palermo, 7 lug. (Adnkronos) - Ritorna 'Un Mare Di Libri', la kermesse letteraria di Terrasini (Palermo), giunta alla quinta edizione e che rientra nel circuito delle rassegne letterarie siciliane. Anche quest'anno la rassegna si terrà a Palazzo d'Aumale. Gli incontri si terranno il 9, 14, 23 e 30 luglio, con orario di inizio, per ogni appuntamento, alle 19. Si apre il 9 luglio con 'L'assassino scrive 800A', le iraconde indagini del commissario Mineo, il brillante giallo d'esordio di Francesco Bozzi, autore televisivo, che unisce gli ingredienti del romanzo di genere in una miscela inebriante di umorismo e suspense; con l'autore converseranno la giornalista Eleonora Lombardo ed Ernesto Maria Ponte.

Il 14 luglio la rassegna prosegue con la finalista Premio Strega 2019 Nadia Terranova che presenterà il suo nuovo romanzo 'Come una storia d'amore', le storie di dieci personaggi in bilico tra i ricordi del passato e le scelte da compiere per il futuro; con l'autrice converserà la scrittrice Stefania Auci. Modera l'incontro la giornalista Adnkronos Elvira Terranova.

Il 23 luglio sarà la volta dell'inviata di RaiNews24 Angela Caponnetto con il suo ultimo libro 'Attraverso i tuoi occhi – Cronache dalle migrazioni', un viaggio attraverso l'emergenza migrazioni, da sempre al centro delle cronache; a presentare il libro la giornalista Elvira Terranova. Si chiude il 30 luglio con 'C'era una volta il pool antimafia – I miei anni nel bunker' dell'ex magistrato Leonardo Guarnotta, il racconto di quegli straordinari uomini che hanno fatto la storia della lotta alla mafia. A conversare con l'autore il giornalista Attilio Bolzoni ed Elvira Terranova.