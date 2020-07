Tempo di vacanze: correre ai ripari con i prodotti Oknoplast, ottima barriera contro le visite indesiderate

07 luglio 2020 a

(Milano, 07 luglio 2020) - Milano, 07 luglio 2020 - Dopo diversi mesi chiusi tra le mura domestiche, è tempo di cambiare aria e partire. Che sia un fine settimana o un mese, la necessità del momento è quella di evadere per godersi il meritato riposo e staccare la spina dalla città e dalle preoccupazioni della quotidianità.

E se in noi prevale la voglia di divertirci in spiaggia con amici e parenti, c'è chi si prepara per partire all'attacco: parliamo dei ladri. La stagione estiva è per loro il momento migliore per organizzare visite indesiderate e agire indisturbati. Però c'è un modo per evitare tutto questo e prima di partire per un lungo viaggio o per un weekend fuori porta meglio sistemare la propria abitazione nel migliore dei modi! Un aiuto arriva dai prodotti Oknoplast. I serramenti del Gruppo, infatti, si rivelano un'ottima soluzione: con le loro alte prestazioni in termini di sicurezza fungono da barriera perfetta contro le incursioni esterne.

Dalle finestre alle porte passando per le tapparelle esterne, tutto deve funzionare al meglio e garantire il massimo del comfort e della sicurezza onde evitare qualsiasi tipo di problema. Per sentirsi sereni occorre puntare su prodotti che garantiscono tranquillità e tutela; per questo i serramenti Oknoplast, dotati di appositi sistemi di sicurezza severissimi sin dal livello standard, si rivelano la scelta giusta.

Tra i meccanismi anti intrusione e anti infortunio che compongono i profili del Gruppo compaiono i riscontri Safety Plus per la ferramenta, gli speciali nottolini i. S. (Sicurezza Intelligente) che assicurano l'aderenza delle ante al telaio e ne impediscono il sollevamento, il dispositivo di blocco delle ante, quello di fine corsa e infine il vetro temperato.

Prismatic e Prolux Evolution, ad esempio, sono due delle finestre che compongono il bouquet Oknoplast in cui design classico e moderno convivono insieme alla funzionalità e alla sicurezza. Per aumentare ulteriormente la resistenza ai tentativi di effrazione di questi modelli si può installare una maniglia con chiave, il cui sistema di blocco ne impedisce la rotazione e la conseguente apertura dell'anta, rendendo ancor più difficile l'ingresso dall'esterno. Oppure si può alzare il livello di sicurezza generale degli infissi fino alle classi di resistenza RC1 e RC2, dotandoli di una serie di componenti antieffrazione aggiuntivi che rendono le finestre più sicure contro potenziali manomissioni.

Le vie d'accesso per la casa, però, non sono rappresentate solo dalle finestre ma anche dalla porta d'ingresso. Le porte esterne devono essere robuste e di grande qualità, dotate di dispositivi di sicurezza altamente tecnologici che rendano vani i tentativi di intrusione da parte di ladri e malintenzionati. Un esempio sono i portoncini Tenvis: realizzati in alluminio, vantano parametri tecnici eccellenti, funzionalità di livello e un design che rispecchia i gusti e le tendenze del mercato. Le porte Tenvis sono una vera e propria barriera contro i tentativi di effrazione, perché provviste di chiusura automatica che permette di bloccare l'anta in tre punti senza utilizzare la chiave; inoltre sono dotate di una rosetta ad anello che le protegge ulteriormente dai tentativi di scasso, garantendo un elevato grado di sicurezza. Tutti i portoncini Tenvis infine possono essere integrati con gli innovativi sistemi di Smart Home che consentono di aprire la porta tramite smartphone, telecomando o lettore di impronte digitali.

Non tutti ci pensano, ma anche le tapparelle esterne possono essere un ulteriore ostacolo ai tentativi di effrazione. A questo proposito, Oknoplast ha da poco lanciato sul mercato i suoi frangisole a lamelle orientabili con movimentazione a catena. Essi fungono da ulteriore barriera di sicurezza grazie a un peculiare sistema che ne impedisce il sollevamento, proteggendo così gli infissi – e tutta la casa - da potenziali tentativi di scasso.

Oggi design e sicurezza viaggiano di pari passo. Per questo Oknoplast realizza prodotti di tendenza, curati nel dettaglio e altamente tecnologici, capaci di rispondere a tutti i trend del settore e, soprattutto, al bisogno di tranquillità e benessere all'interno delle mura domestiche.

OKNOPLAST

Infoline 0549 905424