M5S: domani Casaleggio vede Di Maio, rumors su incontro con Conte

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Dopo aver cenato ieri sera in una pizzeria a Testaccio con Alessandro Di Battista, a quanto apprende l'Adnkronos Davide Casaleggio, che resterà a Roma più giorni al lavoro sul M5S, vedrà domani il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, già capo politico del Movimento. Intanto in queste ore si rincorrono rumors di un possibile incontro tra il figlio del cofondatore del M5S con il premier Giuseppe Conte. Al centro di un ipotetico incontro, stando a fonti del M5S, il nodo delle alleanze alle regionali, con il presidente dell'associazione Rousseau che vede con fumo negli occhi un'intesa col Pd e gli alleati di governo e il presidente del Consiglio che, al contrario, ha parlato della mancata alleanza come una "sconfitta per tutti".