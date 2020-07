A Energas 'Industria Felix Award' per gestione e affidabilità finanziaria

07 luglio 2020 a

Napoli, 7 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Un riconoscimento per le aziende campane che si sono distinte per le performance gestionali e l'affidabilità finanziaria. E' il premio ‘Industria Felix Award', consegnato a 66 eccellenze imprenditoriali della Campania fra cui Energas, società di Napoli leader a livello nazionale nel settore della distribuzione e vendita di gas e carburanti per uso civile e industriale, che ha ottenuto l''alta onorificenza di bilancio' per il settore ‘Energia e Utility'.

“E' con soddisfazione che accogliamo questo riconoscimento che va a dare il giusto merito a due delle caratteristiche peculiari della nostra azienda: la capacità gestionale e l'affidabilità finanziaria. Elementi, questi, che nella nostra storia sono sempre stati i punti cardine di tutte le nostre strategie di sviluppo”, commenta Diamante Menale, presidente di Energas, che aggiunge: “Abbiamo attraversato mesi difficili in cui non ci siamo fermati e, anzi, abbiamo lavorato senza sosta cercando di offrire anche un aiuto concreto ai territori nei quali quotidianamente operiamo e che, per noi, sono un punto di forza irrinunciabile”. “Approfitto per ringraziare il management dell'azienda e tutti i componenti di quella che amiamo chiamare la ‘grande famiglia Energas' - conclude il presidente - i quali, ognuno per la propria parte, offrono un fondamentale contributo per indirizzare l'azienda verso traguardi sempre nuovi e ambiziosi”.

Il Premio Industria Felix - L'Italia che compete, fondato dal giornalista Michele Montemurro e organizzato da Industria Felix Magazine, si sviluppa sulla base di una maxi inchiesta sui bilanci dell'anno 2018 di 1.068.000 società di capitali, realizzata in collaborazione con l'ufficio studi di Cerved Group. Il riconoscimento viene assegnato sulla base di un incontrovertibile algoritmo di bilancio e del giudizio di un Comitato Scientifico composto da economisti, imprenditori e manager di alto profilo, tramite l'attribuzione delle 'Alte Onorificenze di Bilancio', riservate alle aziende con sede legale in Italia con le migliori performance gestionali e con un indicatore di affidabilità finanziaria di solvibilità o sicurezza.