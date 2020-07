06 luglio 2020 a

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "In bocca a lupo a voi e buone vacanze, che vi fate grazie al vostro lavoro e non grazie al bonus vacanze che è una boiata che non serve a nessuno". Così il leader della Lega Matteo Salvini in visita a Forte dei Marmi con Susanna Ceccardi, candidata leghista alla guida della Regione Toscana.