Migranti: assessore Sicilia, 'ong se ne facciano una ragione, sbarco solo dopo esito tampone'

06 luglio 2020 a

a

a

Porto Empedocle (Agrigento), 6 lug. (Adnkronos) - "Il governo della Regione deve apprendere da Twitter i movimenti della Ocean Viking. Adesso leggiamo, riportato dalle agenzie, che ci sarebbero disagi psichici a bordo. I medici dell'Asp di Ragusa che ieri hanno effettuato a tutti il tampone potrebbero dire il contrario. Voglio essere ancora una volta chiaro: nessuno può scendere se non dopo l'esito del tampone. Se ne facciano una ragione quelli della Ong. La salute, dei nostri concittadini e dei migranti, viene prima di tutto”. Lo ha detto all'Adnkronos l'assessore alla Salute della Sicilia Ruggero Razza.

“Se poi ci fosse un pizzico di disponibilità alla verità, si dovrebbe riconoscere che se a Porto Empedocle c'è una nave per la quarantena è perché lo ha chiesto il presidente Musumeci - prosegue - E si dovrebbe parimenti riconoscere che, se da Pozzallo la nave è stata diretta verso Porto Empedocle è perché il governo nazionale ritiene oneroso predisporre un'altra nave per la quarantena. Cioè: quello che ci ha salvaguardato... costa troppo. E quindi non si fa”.