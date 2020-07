L'asteroide Morricone tra Marte e Giove

06 luglio 2020 a

Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - Come stella della musica e del cinema a Ennio Morricone è stato dedicato nel 2016 un asteroide, da allora chiamato '152188 Morricone'. Si tratta del corpo celeste 2005QP51 scoperto dagli astrofili dell'osservatorio di Campo Catino (Frosinone). Per cambiargli il nome è stato necessario il consenso dell'ente internazionale per l'assegnazione dei nomi dei piccoli corpi celesti, il Minor Planet Center.

L'asteroide ha un diametro di circa 2 chilometri ed è stato individuato il 27 agosto 2005 da Franco Mallia e Alain Maury. Fa parte degli oggetti della fascia principale degli asteroidi posta fra Marte e Giove.