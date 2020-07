Fase 3: a fine settembre la Milano Design City per 'rilanciare la città'

05 luglio 2020 a

Milano, 5 lug. (Adnkronos) - Dopo quattro mesi di stop, dovuti all'emergenza Covid-19, Milano torna a organizzare eventi: dal 28 settembre al 10 ottobre si terrà 'Milano Design City', "appuntamento voluto dal Comune di Milano in collaborazione con i principali operatori del mondo del Design cittadino per rilanciare e far tonare la città il punto di riferimento internazionale per la cultura del progetto", spiega il Comune. Fino al 31 luglio sarà possibile presentare all'amministrazione proposte e idee per mostre, installazioni, workshop, dibattiti e incontri.

“Milano Design City“ nasce per "facilitare il confronto tra imprese, operatori di settore e stakeholder nazionali e internazionali nonché sostenere le imprese e i professionisti del comparto del design".

I soggetti che entreranno a far parte del palinsesto di “Milano Design City" potranno godere del patrocinio del Comune di Milano nonché essere parte integrante delle attività di comunicazione e promozione della manifestazione attraverso i canali istituzionali e di YesMilano oltre a ottenere la concessione del logo del Comune di Milano e della manifestazione.