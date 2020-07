Coronavirus, aumento record dei casi in India: +24.850

05 luglio 2020 a

Nuova Delhi, 5 lug. (Adnkronos/Xin) - Aumento record dei casi di Covid-19 in India. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati registrati 24.850 casi in più, l'aumento più forte finora. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 613 morti. Complessivamente il bilancio delle vittime dall'inizio dell'emergenza coronavirus in India si attesta a 19.268 mentre il numero dei casi ammonta a 673.165. Secondo i funzionari del ministero della Sanità "il numero di casi attivi nel Paese in questo momento è di 244.814".