Centrodestra: Caretta (Fdi), 'in piazza per nazione sovrana e libera'

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Siamo scesi in piazza per ricordare a Conte che non vogliamo un'Italia serva della Merkel e assoggettata ai diktat di paradisi, anzi parassiti fiscali come l'Olanda. Vogliamo una nazione sovrana e libera di decidere le proprie politiche sulla sicurezza, lavoro ed economia. Vogliamo le elezioni subito perché gli italiani hanno diritto ad avere un governo che li rappresenti. Noi siamo l'Italia libera e sovrana". Lo afferma Maria Cristina Caretta, deputata di Fratelli d'Italia.