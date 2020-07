Coronavirus: nel mondo oltre 11,2 mln di casi, oltre 530 mila morti**

05 luglio 2020 a

Roma, 5 lug. (Adnkronos) - I casi di coronavirus nel mondo sono 11,267 milioni mentre il bilancio delle vittime si attesta a 530.137. E' quanto emerge dai dati della John Hopkins University. Negli Stati Uniti il numero dei casi di Covid-19 si attesta a 2,839 milioni. Seguono il Brasile con 1,577 mln e la Russia 673.564. Per quanto riguarda il numero dei morti, negli Usa si registrano 129.676 vittime. In Brasile 64.265, nel Regno Unito 44.283, in Italia 34.854 (241.419 casi), in Messico 30.366 e in Francia 29.896.