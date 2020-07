04 luglio 2020 a

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Indecente giocare sulla pelle dei Vigili del fuoco. Il governo non ha destinato un solo centesimo per loro nel decreto Rilancio e dà la colpa alla Lega, che sta all'opposizione. Basta con queste cialtronate. I Vigili del Fuoco non meritano di essere presi in giro". Così i capigruppo Lega di Senato e Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari.