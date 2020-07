Dl Rilancio: Crippa, 'da Salvini per Vigili Fuoco solo parole'

04 luglio 2020 a

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - “Ieri la Lega di Salvini ha affossato la possibilità di aumentare gli stipendi dei Vigili del Fuoco, già dalla fine di questo mese. Ebbene sì, a parole Salvini dice di voler tutelare certe categorie ma, nei fatti, è interessato solo alla sua poltrona e ai suoi tornaconti politici”. Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, Davide Crippa.

“Ieri, infatti, alla Camera, si votata la possibilità di rendere ammissibile un emendamento che avrebbe regolamentato l'aumento degli stipendi dei pompieri –spiega l'esponente pentastellato- parliamo di 165 milioni di euro e di un aumento in busta paga che era previsto già dalla fine di luglio. Ma la Lega di Salvini ha tolto la sua firma e, siccome occorreva l'unanimità, è saltato tutto. Quindi, quando vedrete Salvini indossare la divisa dei pompieri, e parlare del loro eroismo e sacrificio, ricordatevelo e pensate a quello che lui e i suoi hanno fatto, anzi, che non hanno fatto, in Parlamento, per i Vigili del Fuoco”.

“Noi -assicura Crippa- siamo già al lavoro con il governo, per porre rimedio a questa scelta irresponsabile e incomprensibile, perché è giusto e sacrosanto che il prezioso Corpo dei Vigili del Fuoco abbia il riconoscimento economico che merita per il fondamentale servizio che i suoi uomini prestano al nostro Paese”.