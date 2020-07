04 luglio 2020 a

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - Ringrazio i portavoce del Movimento 5Stelle e la maggioranza per il duro lavoro che in questi giorni ci ha permesso di migliorare il Decreto Rilancio. La portata e la capillarità di queste misure hanno pochi precedenti. Ora approviamolo in Aula, guardando già al Decreto Semplificazione". Lo scrive su Twitter Vito Crimi, capo politico M5S.