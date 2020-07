Dl Rilancio: Crimi, 'Lega blocca fondi per Vigili del Fuoco'

04 luglio 2020 a

a

a

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Ricordate i 165 milioni di euro che avevamo stanziato con l'ultima legge di Bilancio per l'adeguamento stipendiale e previdenziale dei Vigili del Fuoco? Bene. Un emendamento al decreto Rilancio, in discussione alla Camera, ne avrebbe consentito la distribuzione. Il testo poteva essere ammissibile solo con la firma di tutti i gruppi politici. Ma ieri la Lega ha ritirato la propria, di firma, rendendolo di fatto inammissibile. Quindi se i Vigili del Fuoco non avranno subito quelle risorse -che gli permetterebbero di essere finalmente equiparati alle Forze dell'Ordine a ordinamento civile- sappiamo di chi è la responsabilità". Lo scrive in un post su Facebook il capo politico del Movimento 5 Stelle e viceministro dell'Interno Vito Crimi.

"Davanti alle telecamere li chiamano 'eroi' e indossano le loro divise, poi -aggiunge- quando c'è da concretizzare scappano via. Finisce qui? No, assolutamente. Non molliamo, inseriremo la norma nel primo provvedimento utile. Sulle risorse da destinare ai Vigili del Fuoco c'è una forte volontà del governo e piena intesa tra le forze di maggioranza. Ce ne siamo fatti carico e porteremo a termine la questione".