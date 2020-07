Bce: Lagarde, 'decisione Corte Costituzionale tedesca non rappresenta una minaccia'**

04 luglio 2020 a

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Non penso" che la decisione della Corte costituzionale tedesca di Karlsruhe sul 'Qe' "possa rappresentare una minaccia per la Bce perché la Bce come le altre istituzioni dell'eurosistema è soggetta alla giurisdizione della Corte europea di giustizia". Ad affermarlo è il presidente della Bce, Christine Lagarde intervenendo agli incontri economici 'Aix en Seine'. La Corte, sottolinea, "ha chiesto dei chiarimenti al Governo tedesco e al parlamento tedesco. Dalle autorità tedesche sono arrivati chiarimenti intelligenti per rispondere alle richieste. Penso che questo dibattito sia chiuso", aggiunge.