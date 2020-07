Ue: Patuanelli, 'accordo penso sia possibile, settimana prossima decisiva'

03 luglio 2020 a

a

a

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Penso che un accordo" a livello europeo sulle misure per far fronte all'emergenza coronavirus "sia possibile nonostante le posizioni di alcuni paesi cosiddetti frugali. Credo che la direzione sia quella giusta. Vedremo la prossima settimana che sarà una settimana decisiva. Tutti sono d'accordo sul fatto di arrivare ad un accordo entro la fine del mese di luglio". Ad affermarlo a Class Cnbc è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli in merito al negoziato Ue sulle misure per far fronte alla crisi legata all'emergenza Coronavirus.