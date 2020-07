Tv: Banijay perfeziona acquisto Endemol Shine

03 luglio 2020 a

a

a

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Dopo il via libera delle Autorità competenti, Banijay ha perfezionato l'acquisizione di Endemol Shine Group, che era in precedenza controllato da The Walt Disney Company e da alcuni fondi gestiti da Apollo Global Management. Lo rende noto Banijay, il gruppo guidato dal Ceo Marco Bassetti.

Banijay è controllato al 67,1% da Ldh (una holding detenuta tra gli altri al 52% da Financière Lov, la società di investimento dell'imprenditore francese dei media Stéphane Courbit e al 36% dal gruppo italiano De Agostini con il 36%) e al 32,9% da Vivendi.

Questa operazione, commenta in una nota Vivendi, "crea il leader mondiale della produzione e della distribuzione di contenuti audiovisivi con un fatturato di circa 2,7 miliardi di euro l'anno". Il nuovo insieme, presente in 22 paesi, dispone di un portafoglio unico di programmi audiovisivi come Big Brother, Master Chef, The Wall, Black Mirror, Humans o Tin Star. Il sostegno di Vivendi a questa operazione, si legge nella nota, "si inserisce nella volontà di costruire un leader mondiale della cultura, dell'entertainment, dei media e della comunicazione".