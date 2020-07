Raggi: 'Ripensare e riorganizzare percorsi centro storico per un turismo di qualità'

03 luglio 2020 a

Roma, 3 lug. - (Adnkronos) - "In questo momento parlare di turismo può sembrare paradossale, perché il Covid-19 ha fatto crollare il flusso di visitatori soprattutto nei centri storici. Negli ultimi anni i centri storici si sono svuotati di cittadini e riempiti di case vacanze, ora è il momento di ripensarli, di disegnare una nuova mobilità e nuove funzioni". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi durante la conferenza stampa in Campidoglio per la presentazione del protocollo con AirBnb.

"Questo e' il momento di ragionare - ha detto ancora Raggi - sul rilancio del settore turistico di Roma, non perché non se ne aveva, anzi parlavamo di overtourism, ma per puntare su un nuovo livello. Non vogliamo accontentare semplicemente di coloro che vengono in visita ma vogliamo attirare determinati target. La scelta di percorsi tematici, di nuovi servizi, ci aiuterà a chiamare un turismo di qualità. Se prima del coronavirus questo era un obiettivo sul quale stavamo lavorando, ora diventa un punto di arrivo per immaginare nuovi flussi turistici e diverse modalità di fruizione della città".