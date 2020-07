Hong Kong: Salvini-Giorgetti, 'ambasciata Cina non faccia paragoni con Italia'

03 luglio 2020 a

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "L'ambasciata cinese non si azzardi a paragonare la Cina all'Italia. A Pechino non esistono partiti alternativi a quello comunista, l'opposizione è imbavagliata, a Hong Kong vengono arrestati perfino i ragazzini con inaudita violenza". Lo affermano il segretario della Lega Matteo Salvini e il responsabile del dipartimento Esteri del partito Giancarlo Giorgetti dopo la “Dichiarazione del portavoce dell'ambasciata della Repubblica popolare cinese in Italia in merito alle dichiarazioni di alcuni politici italiani su Hong Kong”.

"L'ambasciata -proseguono i due esponenti del Carroccio- fa addirittura riferimento ai Decreti sicurezza, pur senza citarli espressamente: ricordiamo che in Italia le leggi sono approvate da un Parlamento democraticamente eletto e non ratificate dall'Assemblea nazionale del popolo piegata al Partito comunista. Più grave e vergognoso del comunicato del portavoce dell'ambasciata cinese in Italia -concludono Salvini e Giorgetti- c'è solo il silenzio del nostro governo sui fatti di Hong Kong”.