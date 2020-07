Dl Semplificazioni: Patuanelli, 'in Cdm lunedì pomeriggio o martedi'

03 luglio 2020 a

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Credo che il Consiglio dei ministri sarà lunedì pomeriggio o martedì mattina per arrivare ad un provvedimento che possa andare subito in Gazzetta Ufficiale". Ad affermarlo a Class Cnbc è il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli sottolineando che "stiamo affrontando i nodi in preconsiglio per arrivare in Cdm e con una pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rapida".

"Se nessuno - spiega - è mai riuscito negli ultimi vent'anni a fare un'opera di semplificazione o sburocratizzazione del Paese evidentemente così facile non è. Noi stiamo cercando di fare il miglior lavoro possibile. Meglio prendersi un giorno più per completarlo piuttosto che arrivare con un provvedimento che può essere carente in qualche parte", aggiunge Patuanelli.