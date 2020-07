03 luglio 2020 a

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Esenzione dal primo marzo 2020 fino al 30 aprile 2020 dalla Tosap, la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, e dal Cosap, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. L'emendamento è stato approvato dalla Commissione Bilancio della Camera. Vengono stanziati 12,5 milioni per il 2020.