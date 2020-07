03 luglio 2020 a

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "La battaglia non è vinta. É giusto tenere alta attenzione. In ogni occasione in cui è necessario dobbiamo essere pronti ad intervenire con immediatezza". Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, interpellato dall'Adnkronos sull'annuncio del presidente del Veneto, Luca Zaia, di un'ordinanza con provvedimenti più severi dopo il rialzo dell'indice dei contagi nella regione.