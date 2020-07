Vitalizi: Calderoli e Taverna pongono questione in Consiglio presidenza ma è nulla di fatto

02 luglio 2020 a

Roma, 2 lug. (Adnkronos) - Nonostante l'argomento non fosse all'ordine del giorno, durante il Consiglio di presidenza del Senato di questa mattina i vicepresidenti Roberto Calderoli, della Lega, e Paola Taverna, del Movimento 5 stelle, insieme ad altri esponenti dei loro partiti, hanno chiesto di discutere della questione vitalizi, dopo la recente decisione della Commissione contenziosa che ha bocciato i tagli decisi in passato. Sul tavolo in particolare il tema di un eventuale ricorso e di un riesame complessivo della problematica per arrivare eventualmente ad una nuova delibera.

Il dibattito tuttavia non ha avuto un seguito e da parte della presidenza sarebbe stato ribadito che la competenza giuridica in materia di ricorsi è propria della segreteria generale, vertice dell'amministrazione. In ogni caso ogni valutazione, di metodo e di merito, risulterebbe comunque prematura fin quando non saranno rese note le motivazioni della decisione della Commissione contenziosa.