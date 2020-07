Spazio: al via il Festival 2020, a Busalla gotha Space economy e innovazione (2)

02 luglio 2020 a

(Adnkronos) - "Nell'ambito nel nostro nuovo approccio ai progetti che guarda ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda Onu 2030, la Fondazione Compagnia di San Paolo ha radicato la convinzione che il sapere scientifico sia parte essenziale dell'esperienza culturale, in considerazione del suo valore nel processo di formazione di una cittadinanza partecipe e consapevole" afferma Francesco Profumo, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo. "Il Festival dello Spazio -sottolinea Profumo- consente proprio di alzare lo sguardo e percorrere questa traiettoria e, pertanto, la Fondazione è lieta di sostenerne, anche in quest'anno particolare, la realizzazione".

Franco Malerba, primo astronauta italiano e "architetto-regista" del Festival, sottolinea che "il 2020 rappresenta un anno di particolare importanza per lo spazio anche a livello italiano, grazie all'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico che ha promosso un programma 'Space Economy' piuttosto riccamente dotato e al quale anche la Regione Liguria partecipa". "Anche per questo -anticipa Malerba- abbiamo inserito nel programma una nutrita sessione dedicata, appunto, alla Space Economy".

Tema evidenziato anche dal fisico Roberto Cingolani, Chief technology e innovation officer di Leonardo. "Nel contesto di una riflessione sulle potenzialità che derivano dallo sviluppo della New Space Economy è fondamentale ragionare -osserva Cingolani- anche sul contributo di nuove tecnologie di calcolo al servizio dei big data spaziali". "Algoritmi avanzati -spiega- consentono di integrare i dati satellitari con quelli generati da una pluralità di sensori, estraendo, anche grazie all'intelligenza artificiale, indicatori ed informazioni mirate". "Programmi di osservazione della terra e navigazione satellitare mettono a disposizione numerosi dati con ricadute positive -rimarca Cingolani- nella vita dei cittadini, questo anche grazie alle capacità di saper progettare e mandare strumenti innovativi nello spazio, ambiti in cui con Leonardo siamo in prima fila".