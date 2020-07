Smetti di fumare con Vaporoso.it, lo shop di sigarette elettroniche a misura di vaper

02 luglio 2020 a

a

a

(Milano, 2 luglio 2020) - Milano, 2 Luglio 2020 - Smettere di fumare. Un obiettivo ambizioso, per molti, ma alla portata di tutti. Come? Grazie alla

Da Vaporoso sigarette elettroniche e accessori per lo svapo in promozione

Punto di riferimento per migliaia di vaper, Vaporoso è uno dei più importanti siti italiani dedicati al mondo delle e-cig e dello svapo. Si distingue dalla concorrenza perché operativo non solo come shop online, ma anche come mezzo di informazione. Sono infatti proposte guide alla scelta delle e-cig e dei

Il suo pubblico di riferimento è costituito da fumatori adulti intenzionati a liberarsi dalla dipendenza dalla sigaretta tradizionale, approfittando dello svapo. La e-cig, infatti, è uno dei metodi più efficaci per abbandonare per sempre il vizio del fumo.

Ma i contenuti informativi sono solo una delle ragioni per navigare su www.vaporoso.it. Il catalogo conta più di 6500 prodotti tra sigarette elettroniche, batterie,

Sulla qualità nessun dubbio. Su vaporoso.it ci sono i migliori marchi del settore. Innokin, Aspire, Justfog, Vaporesso sono solo alcuni dei brand relativi a sigarette elettroniche, atomizzatori e altri dispositivi. Mentre per quanto riguarda liquidi, aromi e basi, troviamo, tra gli altri: Vaporart, Dea, Pulp, Tnt Vape, La Tabaccheria, Dreamods. Tutti i prodotti liquidi da inalazione sono conformi alla normativa europea TPD.

Sigarette elettroniche in vendita online con spedizione veloce e assistenza post-vendita

Navigando su Vaporoso l'utente scopre un'offerta pensata per le sue aspettative. La sola sezione di e-liquid conta centinaia di articoli, con tante opzioni di

Attiva prima e dopo la vendita, l'assistenza clienti è raggiungibile telefonicamente (0872676415) oppure utilizzando il modulo di contatto presente nella pagina “Centro Assistenza”. Mentre per i dubbi più frequenti, c'è Vapy: l'assistente virtuale di Vaporoso dotato di intelligenza artificiale.

Da Vaporoso la sicurezza è di casa. Non è un semplice e-commerce, ma un deposito fiscale autorizzato dai Monopoli di Stato alla vendita online dei liquidi per sigaretta elettronica. Dispone di metodi di pagamento affidabili (contrassegno, bonifico, PayPal, carta di credito). Le spedizioni sono affidate a società di logistica leader di settore. Insomma, un acquisto senza rischi.

La consegna avviene in tempi brevi (1-2 giorni lavorativi) ed è gratuita per spese a partire da 49 euro. Non solo. Per gli ordini effettuati entro le 15:00, la spedizione avviene in giornata e la merce arriva a destinazione il giorno successivo.

Ufficio stampa Fattoretto srl

Seo e Agenzia digital pr