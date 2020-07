02 luglio 2020 a

a

a

Milano, 2 lug. (Adnkronos) - Questa mattina una bambina di 4 anni, A.G., è stata investita in piazza Soncino a Cinisello Balsamo, nel milanese. Sbalzata a circa un metro da un'auto, è caduta a terra riportando un trauma cranico e contusioni per tutto il corpo. Il 118 l'ha portata in codice rosso al San Gerardo di Monza. Sono intervenuti i vigili urbani.