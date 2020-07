Menarini Ricerche presenta C-PRECISE-01, il nuovo studio clinico di fase Ib/II di MEN1611 nel Carcinoma del Colon-Retto

02 luglio 2020 a

a

a

Il disegno dello studio sarà presentato ad "ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer 2020"

POMEZIA, Italia, 2 luglio 2020 /PRNewswire/ -- Menarini Ricerche, la divisione R&D del Gruppo Menarini, ha annunciato oggi che prevede di avviare nella seconda metà del 2020 un nuovo studio clinico di fase Ib/II su MEN1611, un inibitore potente e selettivo della fosfatidilinositolo 3-chinasi (PI3K) ad uso orale, attualmente in sviluppo per il trattamento del carcinoma mammario. Il nuovo studio, chiamato C-PRECISE-01, valuterà MEN1611 in combinazione con cetuximab in pazienti con carcinoma del colon-retto metastatico (mCRC) con mutazione nel gene PIK3CA, RAS e RAF wild type, nei quali sia fallita la terapia a base di irinotecan, oxaliplatino, 5-FU e anti-EGFR.

Il disegno dello studio sarà presentato al congresso virtuale ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer 2020 (1-4 Luglio) con l'e-poster intitolato "C-PRECISE-01 Study: a phase Ib/II trial of MEN1611, a PI3K inhibitor, and cetuximab in patients with PIK3CA mutated metastatic colorectal cancer failing irinotecan, oxaliplatin, 5-FU and anti-EGFR containing regimens".

MEN1611 è un inibitore di PI3K attivo sulle isoforme p110α, β e γ, e con minima inibizione della forma δ. L'evidenza preclinica e clinica supporta lo sviluppo di MEN1611, in combinazione con altri agenti, nel contesto dei tumori solidi. È stato dimostato che la presenza di mutazioni del gene PIK3CA nel mCRC ha un ruolo predittivo negativo di risposta al trattamento con farmaci anti-EGFR, rendendo quindi PI3K un target terapeutico promettente. L'obiettivo principale dello studio C-PRECISE-01 è di determinare la dose della combinazione raccomandata per la successiva fase 2 e di valutare l'attività antitumorale di MEN1611. Gli obiettivi secondari includeranno la valutazione della sicurezza, della tollerabilità e del profilo farmacocinetico di MEN1611 in combinazione con cetuximab.

Andrea Pellacani, General Manager di Menarini Ricerche, ha commentato: "Il tumore del colon-retto è tra i tumori maligni più diffusi al mondo e c'è un bisogno urgente di identificare nuove opzioni terapeutiche per aiutare i pazienti affetti da CRC, in particolare quelli che presentano lesioni metastatiche. L'avvio dello studio C-PRECISE-01 ci darà la possibilità di studiare il potenziale di MEN1611 in una patologia con elevato medical need, in cui PIK3CA rappresenta un target terapeutico promettente. Questo conferma il nostro impegno nell'oncologia di precisione e nello sviluppo di terapie efficaci che possano fare la differenza per pazienti affetti da tumore".

Informazioni sul Gruppo Menarini

Menarini Ricerche è la divisione del Gruppo Menarini dedicata alle attività di R&D, con un forte impegno nella ricerca e sviluppo in oncologia e un attivo coinvolgimento nell'area delle malattie infettive per la lotta contro la minaccia della resistenza antimicrobica, una preoccupazione crescente a livello globale.

Come parte del suo impegno in oncologia, la pipeline di Menarini comprende 5 nuovi farmaci sperimentali per il trattamento di tumori solidi e/o ematologici: due farmaci biologici (l'anticorpo MEN1112/OBT357 specifico per il CD157 e l'anticorpo coniugato con una potente tossina MEN1309/OBT076, il cui target è CD205) e 3 molecole di sintesi chimica (il doppio inibitore delle chinasi PIM/FLT3, chiamato SEL24/MEN1703, l'inibitore dell'enzima PI3K, chiamato MEN1611 e un inibitore dell'istone deacetilasi di classe I, II e IV, Pracinostat).

L'acquisizione di Stemline Therapeutics Inc., azienda biofarmaceutica con sede a New York, ha ampliato il portfolio di prodotti oncologici di Menarini, sia con prodotti già commercializzabili che in fase di ricerca clinica tra cui tra cui ELZONRIS®, una nuova terapia mirata per il trattamento della neoplasia a cellule dendritiche plasmacitoidi blastiche (BPDCN).

Inoltre, attraverso il lavoro di Menarini Silicon Biosystems, Menarini sta sviluppando tecnologie avanzate e prodotti per l'analisi di cellule rare con precisione a livello di singola cellula.

Menarini è un'azienda farmaceutica italiana con un fatturato di 3,8 miliardi di Euro, che conta più di 17.000 dipendenti. Menarini è focalizzata su aree terapeutiche con elevato medical need, con i suoi prodotti in cardiologia, gastroenterologia, pneumologia, malattie infettive, diabetologia, infiammazione e analgesia. Con 16 siti di produzione e 11 centri di Ricerca e Sviluppo, i farmaci di Menarini sono disponibili in 136 paesi. Per ulteriori informazioni visita il sito www.menarini.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1199082/C_PRECISE_01_Logo.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1199083/Menarini_Ricerche_Logo.jpg