Martin (SKS365): “Emergenza sanitaria e crisi dell'industry hanno dato ulteriore impulso all'omnichannel"

(Malta, 2 luglio 2020) - Il CEO di SKS365 tra i protagonisti della terza giornata di CasinoBeats Malta: "La pandemia ha rivoluzionato le abitudini e il comportamento delle persone. È tempo di parlare di innovazione, personalizzazione ed esperienza integrata anche nel gaming."

Malta 02 luglio 2020 – Il panel intitolato The Future of Gaming ha aperto la giornata conclusiva dell'edizione 2020 di CasinoBeats Malta, quest'anno doverosamente in versione digitale.

Durante il panel si è parlato delle strategie di adattamento dell'industry allo stravolgimento causato dalla pandemia da Covid-19, partendo da come gli operatori hanno fronteggiato il lockdown e confrontandosi su opportunità e minacce per il futuro del settore.

Tra gli speaker anche Alexander Martin, CEO di SKS365, che ha descritto l'esperienza dell'azienda nel contesto italiano, uno dei mercati – e uno dei paesi – più colpiti dal virus: "I tre punti cardine su cui abbiamo lavorato, sia come SKS365 sia come Planetwin365, sono stati: il digitale, il fisico e il capitale umano. Per quanto riguarda il primo, abbiamo aumentato il numero di partnership e nuovi prodotti sul nostro portfolio per arricchire l'offerta online; in merito al secondo, ci siamo concentrati sul supporto continuo al network retail e sull'implementazione di nuove soluzioni all'avanguardia, sia durante il lockdown sia, in particolare, per la riapertura dei nostri shop. Infine (ma non meno importante) il terzo pilastro, il nostro personale: dipendenti da un lato e retailer dall'altro, sui quali non abbiamo mai smesso di investire tempo, risorse ed energie – ha commentato Martin – Ma tutto ciò segue un'unica direzione, che abbiamo deciso di prendere già da tempo, l'approccio omnichannel. Molte aziende hanno sviluppato una strategia multichannel che consente ai clienti di interagire con il brand attraverso diversi canali, sia online sia offline. Ma questo non basta – ha aggiunto il CEO – Questi canali sono spesso separati l'uno dall'altro e generano una customer experience discontinua e segmentata. Nel nostro business è essenziale comprendere immediatamente i nuovi trend, i linguaggi e le esigenze del mercato. Guardare al futuro con un approccio omnichannel può essere la soluzione giusta almeno per tre motivi: aumenta la fidelizzazione e la relazione tra clienti e brand; ne migliora la riconoscibilità e il posizionamento, non solo in termini di brand reputation; aumenta il livello di coinvolgimento dei clienti. Questa pandemia ha rivoluzionato i comportamenti delle persone – ha concluso Martin – È tempo di parlare di innovazione, personalizzazione ed esperienza integrata anche nel gaming.”

Planetwin365 è uno dei principali brand del mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in Italia,online e retail.

