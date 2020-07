Feltrinelli: sale al 55% di Marsilio, si rafforza alleanza tra due editori

02 luglio 2020 a

Milano, 2 lug. (Adnkronos) - Il gruppo Feltrinelli e Marsilio Editori rafforzano la loro alleanza strategica. Cresce infatti dal 40% al 55% la partecipazione di Feltrinelli nel capitale di Marsilio.

La salita nel capitale "rientra nell'accordo firmato tra le due case editrici nell'ottobre 2017 che prevedeva per Feltrinelli l'incremento della propria quota per un ulteriore 15%". L'operazione, spiega una nota, "rappresenta per i due editori un tassello decisivo per affrontare insieme le evoluzioni del mercato con una rinnovata sinergia e con un'integrazione sempre più virtuosa di competenze e attività editoriali".

Feltrinelli "prosegue il proprio investimento sui contenuti, continuando a crescere nello sviluppo di una proposta editoriale variegata e di qualità".