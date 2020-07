Fase 3: Conte, 'Berlusconi non offre mescolamento ma Fi costruttiva'

02 luglio 2020 a

Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Ho letto un po' frettolosamente l'intervista di Berlusconi: l'ho inteso non nel senso di chi vuole offrire un'indistinzione di ruoli o un mescolamento. Ma Forza Italia si sta distinguendo ultimamente per un atteggiamento più costruttivo. Rimane un'opposizione che vuole dialogare veramente ed effettivamente col governo e lo abbiamo visto anche in alcuni passaggi parlamentari. Tutto qui". Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti all'uscita da un ristorante nel centro di Roma dopo pranzo.