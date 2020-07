Fase 3: bimbo a Conte 'fai funzionare Italia?', e il premier 'ce la metto tutta'

02 luglio 2020 a

Roma, 2 lug. (Adnkronos) - Mentre le domande dei giornalisti si accavallano -chi chiede di Zingaretti, chi vuole sapere del Mes e chi se la maggioranza terrà botta- una vocina si leva nella folla: "Presidente, riuscirà a far funzionare l'Italia?". Un bambino biondo, sei anni circa, si improvvisa cronista e pone la sua domanda al premier Giuseppe Conte, allontanatosi da Palazzo Chigi per un breve break con il suo staff. Il presidente del Consiglio 'abbandona' per un momento le domande dei cronisti, si china a dare la sua risposta, mascherina sul volto ma occhi negli occhi col piccolo: "Io ce la sto mettendo tutta, lo sai? Per mio figlio ma anche per te, così quando crescerai troverai un Paese migliore. Adesso lo stavo dicendo: questo è un momento importante, se riusciamo a sbloccare alcune cose - dice riguardo al dl semplificazioni - mi sa che l'Italia davvero inizia a correre. Noi ce la dobbiamo fare, tu sicuramente sei più bravo di me e di tutti noi". Il bimbo sorride e si allontana con un "Ciao".