Berlusconi: avvocato Larosa, 'rispettata legge per investigazioni difensive'

Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "Dagli organi di stampa apprendo che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli avrebbe aperto su sollecitazione del dottor Esposito un fascicolo, peraltro senza che sia stato individuato alcun soggetto da indagare, al fine di verificare la eventuale mendacità delle dichiarazioni rese da persone informate nell'ambito di indagini difensive da me espletate nell'interesse dell'onorevole Silvio Berlusconi e finalizzate a sostenere il ricorso da lui promosso presso la Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione alla nota sentenza emessa dalla sezione feriale del Supremo collegio presieduta dal dottor Esposito, e con il quale si lamentano plurime violazioni dei diritti garantiti dalla Cedu, fra cui anche la violazione del principio di imparzialità (oggettiva e soggettiva) del giudice". Lo afferma in una nota l'avvocato Bruno Larosa.