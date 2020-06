Fase 3: Salvini 'riaprire stadi ai tifosi, sport dà lavoro a migliaia di persone'

25 giugno 2020 a

a

a

Milano, 25 giu. (Adnkronos) - "Il calcio è una realtà che dà lavoro a migliaia e migliaia di persone", in questo senso Matteo Salvini, segretario della Lega, auspica un ritorno alla normalità nel settore sportivo. "Secondo me riaprendo anche gli stadi al pubblico, ovviamente non completo. Perché non riaprire San Siro con una capienza limitata tipo di 20mila persone? Riaprono i cinema, i teatri, i musei e in questo momento il lavoro, insieme alla salute, viene prima di tutto", spiega ospite della trasmissione 'Aria Pulita'. "Fosse per me riaprirei con cautela e con distanza anche il mondo dello sport al lavoro e ai tifosi", conclude il leader del Carroccio.