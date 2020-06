25 giugno 2020 a

Milano, 25 giu. (Adnkronos) - "Non lo voglio neanche pensare che Forza Italia con le battaglie che si fanno nel nome della libertà possa andare a sostenere pezzi di governo, non ci voglio neanche pensare". Lo afferma Matteo Salvini, leader della Lega, in collegamento telefonico con la trasmissione tv 'Aria Pulita'.