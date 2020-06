Varese: crolla tetto, morto bambino e la madre, altra bambina in condizioni disperate

24 giugno 2020 a

a

a

Milano, 24 giu. (Adnkronos) - Alle 17.30 ad Albizzate, in provincia di Varese, è crollato il cornicione di un capannone industriale, in via Marconi, e ha provocato la morte sul colpo di una madre e del suo bambino. Un'altra bambina, secondo la prima ricostruzione dell'Areu, che non è chiaro se figlia della stessa donna, sarebbe ricoverata a Gallarate in condizioni disperate dopo un arresto cardiaco.

L'evento è ancora in corso: sono intervenuti due elicotteri, un'automedica, e due ambulanze. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.