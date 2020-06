Varese: bambini morti avevano 1 e 5 anni, cornicione crollato per 60 metri

24 giugno 2020 a

Milano, 24 lug. (Adnkronos) - La tragedia di Albizzate ha distrutto una famiglia di origine marocchina e lascia solo il padre, 40 anni, con il bambino più grande, di 9 anni, illeso. La madre, 38 anni, è morta sotto le macerie del cornicione di un edificio commerciale che ospitava una lavanderia e una pizzeria. Così anche i suoi due bambini più piccoli, una bimba di un anno e un bambino di cinque.

I vigili del fuoco intervenuti con diverse squadre hanno estratto dalle macerie le vittime e collaborato con il personale sanitario, che non è riuscito a salvare la bambina, portata in ospedale a Gallarate già in arresto cardiaco. Al momento, si sta ancora provvedendo alla messa in sicurezza dello stabile. Sul posto, sono presenti i carabinieri del reparto operativo di Varese con la squadra rilievi. Davanti al cornicione ci sono un supermercato e un bar che sono stati evacuati in attesa di ulteriori verifiche.