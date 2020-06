Varese: ad Albizzate crolla un tetto, muore mamma e due bambini/Il Punto (2)

24 giugno 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Alle 17.33 il boato e la caduta del tetto, in via Guglielmo Marconi. Poteva andare anche molto peggio: il cornicione crollato faceva parte di un edificio commerciale che ospitava una lavanderia e una pizzeria. La struttura, 60 metri di lunghezza, è crollata interamente sul marciapiede. I vigili del fuoco ci hanno messo ore a rimuovere le macerie e stanno ancora mettendo in sicurezza la zona.

Un supermercato e un bar davanti alla zona del crollo sono stati evacuati in attesa delle verifiche. I vigili del fuoco intervenuti con diverse squadre hanno estratto dalle macerie le vittime e collaborato con il personale sanitario. Sul posto, c'era anche il sindaco di Albizzate, Mirko Zorzo, che secondo quanto riporta Varesenews si trovava lì casualmente.

Con loro sono intervenuti i carabinieri del reparto operativo di Varese con la squadra rilievi e i vigili di Albizzate. "Una tragedia che lascia senza parole", ha commentato il leader della Lega, Matteo Salvini. "Un immenso dolore", ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana.