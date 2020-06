Regionali: Salvini, 'da urne arriverà indicazione anche per governo'

24 giugno 2020 a

a

a

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Penso che a settembre tanti italiani sceglieranno il cambiamento, e credo che sarà un'indicazione anche a livello nazionale perché temo che in autunno le cose si complicheranno" con la crisi che morde. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, in un'intervista a Money.it trasmessa su Facebook. A parte i governatori uscenti, "in Toscana, Marche, Umbria e Campania il centrodestra ha messo in piedi una squadra che può rappresentare una reale possibilità di cambiamento".