Lombardia: Bankitalia, imprese perderanno 25% ricavi nel semestre

Milano, 24 giu. (Adnkronos) - Le imprese lombarde nel primo semestre 2020 perderanno il 25% dei loro ricavi a causa degli effetti della pandemia di covid19. E' quanto rileva l'ultimo studio di Bankitalia sull'economia della Lombardia, che ha dedicato parte dell'aggiornamento alle conseguenze della crisi sanitaria.

"Secondo la nostra indagine aggiuntiva sugli effetti dell'epidemia, condotta nella primavera del 2020, - scrive Bankitalia - quasi il 90 per cento delle aziende del campione ha registrato contraccolpi sulla propria attività, con una diminuzione attesa del fatturato del 25 per cento nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente". Una frequenza elevata, intorno al 40 per cento delle aziende, prevede un forte calo del fatturato, superiore al 30 per cento, con risultati decisamente peggiori tra le imprese operanti nei settori sospesi.

Già nel 2019, l'attività dell'industria ha ristagnato, decelerando sensibilmente rispetto all'anno precedente, per poi ridursi repentinamente nel primo trimestre del 2020. L'incertezza sulle conseguenze della pandemia determinerebbe nel 2020 una diminuzione dell'accumulazione di capitale, che era già scesa nel 2019.