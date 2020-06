Fmi: taglia ancora a -4,9% stime Pil mondiale, ripresa incerta

24 giugno 2020 a

Roma, 24 giu. – (Adnkronos) - Quella aperta dal coronavirus è “una crisi come mai nessun altra” nella storia recente e che sarà seguita da una “ripresa incerta”: lo sottolinea il Fondo Monetario Internazionale nell'aggiornamento del World Economic Outlook in cui taglia ancora l'andamento del Pil mondiale nel 2020 a -4,9% con una riduzione di 1,9 punti rispetto alle stime di appena due mesi fa. L'FMI abbassa anche – di 0,4 punti – le previsioni sul ‘rimbalzo' atteso nel 2021, con una crescita del 5,4% a livello globale che – si spiega nel WEO – “lascerà il Pil 2021 circa 6,5 punti più in basso rispetto alle stime pre-Covid di gennaio 2020”.

Lamentando come ci sia – su queste stime – “un livello di incertezza maggiore del solito”, il Fondo segnala che questa crisi “avrà un impatto particolarmente forte sulle famiglie a basso reddito mettendo a rischio i notevoli progressi fatti dagli anni Novanta nella lotta per ridurre la povertà estrema”.

Le stime, peraltro, si basano sulla previsione – almeno nei paesi dove la pandemia mostra livelli in calo – di persistenti misure di distanziamento sociale anche nel secondo semestre del 2020, oltre che di condizioni finanziarie che resteranno ai livelli attuali.