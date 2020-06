Fase 3: Salvini, 'con Stati generali tempo perso, Conte fugge su temi veri'

24 giugno 2020 a

a

a

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - Sui soldi dall'Europa "non ci sono certezze", intanto gli Stati generali dell'Economia "sono stati 10 giorni persi, con tutti i ministeri a mezzo servizio. Vorrei che si tornasse a lavorare, c'è il tema delle cartelle esattoriali, per esempio. Si tratta di 954 mld" di debito per gli italiani, "di cui il 45% inferiori ai mille euro. Da qui la proposta della Lega di un salto e stralcio, lo Stato recupererebbe almeno una parte di quei soldi e mln di italiani tornerebbero a respirare. Con Conte mi confronterei anche oggi su questo, ma quando ci sono temi veri e concreti Conte ha problemi, fugge". Così il leader della Lega Matteo Salvini, in un'intervista a Money.it trasmessa su Facebook.