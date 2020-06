Fase 3: proposta Conte a Tridico, 'defiscalizzare costo lavoro per scoraggiare Cig'

24 giugno 2020 a

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - Incentivare le aziende a non utilizzare la cassa integrazione in cambio di una robusta defiscalizzazione del costo dei lavoratori. A quanto apprende l'Adnkronos, è questa la proposta che il premier Giuseppe Conte, nel corso dell'incontro di oggi a Palazzo Chigi, ha avanzato al numero 1 dell'Inps, Pasquale Tridico, chiedendogli di formulare un parere. Si tratta di una proposta a cui Conte starebbe lavorando con la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo.

La proposta per 'scoraggiare' la Cig -illustrata da Conte a Tridico- consentirebbe di favorire la ripresa delle attività dal lato della offerta, potrebbe portare a un sostanzioso risparmio delle risorse stanziate per gli ammortizzatori sociali e consentirebbe ai lavoratori di rimanere in attività usufruendo della retribuzione piena.