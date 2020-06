Fase 3: Delrio, codice appalti pianta sana, no sospensione tre anni'

24 giugno 2020 a

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "I dati della banca dati dell'Anac dimostrano come il codice degli appalti abbia funzionato assolutamente bene, ma che possa essere migliorato, non c'è dubbio. Se vogliamo semplificare siamo in prima linea, se vogliamo delegificare e riaprire la strada alla corruzione e al pressappochismo no". Lo dice il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, ospite di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai.

"Abbiamo seminato una pianta sana che viene dalle direttive europee, recepisce per l'ottanta per cento le direttive europee, anche volendo -aggiunge- non si può uscire da quel seminato, perchè andremmo in infrazione. Questa pianta sta crescendo e sta crescendo bene, a questo punto siamo come quei contadini che vorrebbero tagliare la pianta mentre sta crescendo perchè non fa abbastanza ombra".

Delrio si dice quindi "assolutamente" contrario alla sospensione di tre anni del codice avanzata da Luigi Di Maio: "tre anni per il codice appalti sono nulla, è nato per semplificare, non per complicare, tanto è vero che il codice ha ridotto da 600 a 200 gli articoli".