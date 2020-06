Biondi: Fontana (Fi), 'esponente migliore tradizione liberalismo italiano'

24 giugno 2020 a

a

a

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - “Apprendo con dolore la notizia della scomparsa di Alfredo Biondi, un amico che mi ha accompagnato in molte vicende politiche. Con Alfredo Biondi viene a mancare un esponente della migliore tradizione del liberalismo italiano". Lo ricorda Gregorio Fontana, deputato di Forza Italia e questore della Camera.

"Fu protagonista -aggiunge- della vita politica italiana e insigne avvocato, garantista che si è sempre battuto per la giustizia giusta, uomo delle istituzioni, animato da spirito di dedizione allo Stato, di elevata caratura morale e virtù civili, di grande umanità e di eccezionale temperamento che tutti ricordano. Abbiamo molti motivi per dire grazie a Alfredo Biondi e per essere profondamente tristi per la sua scomparsa”.