Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Che il virus sia meno aggressivo rispetto a 4 mesi fa, non ci vuole un Nobel per capirlo. Certo poi bisogna prendere tutte le precauzioni del caso, ma bisogna tornare quanto prima a una quasi normalità altrimenti si muore non di Covid ma di fame". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, in un'intervista a Money.it trasmessa su Facebook.