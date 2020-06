Bei: Scannapieco, parametri finanziari a rischio senza supporto azionisti**

24 giugno 2020 a

Roma, 24 giu. - (Adnkronos) - Le molte iniziative europee per attenuare gli effetti della pandemia ovviamente "vedranno impegnata in prima linea anche la Bei, nella sua qualità di Banca dell'Unione Europea. Tuttavia deve essere però chiaro che un aumento indiscriminato dei volumi di attività della Bei, senza adeguato supporto da parte dei suoi azionisti, non può che comportare un deterioramento dei parametri finanziari, espressi nel suo rating AAA, e rischierebbe di indebolirla". E' il monito lanciato in audizione in Commissione Politiche Ue dal vicepresidente della Banca Europea per gli Investimenti Dario Scannapieco, che ricorda come "una Bei forte rimane una condizione fondamentale per la ripresa dell'economia italiana" che sconta una bassa produttività e una crescita che negli ultimi decenni è sempre rimasta inferiore a quella degli altri grandi paesi europei.