TEKLYNX International e Printronix Auto ID lanciano sul mercato la prima soluzione di etichettatura dotata di funzionalità complete per la verifica e il controllo delle etichette con codice a barre

La nuova integrazione tra software di tracciabilità e stampanti O2V-2D offre il monitoraggio delle etichette dall'ideazione alla stampa, per aiutare le aziende a perfezionarne la realizzazione.

AUCH, Francia, 23 giugno 2020 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International, leader globale di soluzioni software per la realizzazione di etichette RFID e con codici a barre, ha annunciato la partnership con Printronix Auto ID, azienda di proprietà di TSC e tra i più importanti e affidabili produttori al mondo di dispositivi di stampa, per la creazione della prima soluzione di etichettatura dotata di verifica del codice a barre, per il controllo del processo completo, dalla progettazione alla convalida della stampa.

La nuova soluzione combina il sistema di progettazione di etichette CODESOFT TEKLYNX, il software per la tracciabilità e la sicurezza delle etichette LABEL ARCHIVE TEKLYNX e la stampante ODV-2D Printronix Auto ID che monitora l'etichetta dall'inizio alla fine del processo. Ogni etichetta con codice a barre prodotta viene digitalizzata, verificata, classificata e registrata nel database LABEL ARCHIVE.

"Abbiamo progettato una soluzione di verifica dei codici a barre completa e unica al mondo, che agevola le aziende globali fornendo l'accesso a tutto ciò che è stato realizzato, approvato e stampato. Questa eccezionale integrazione ora disponibile sul mercato rende efficace la convalida in fase di lavorazione e consente la conservazione dei dati per i requisiti di auditing e analisi del processo di stampa", ha dichiarato Travis Wayne, Product Manager di TEKLYNX.

Creata per aiutare le aziende di tutte le dimensioni a ottimizzare la procedura di etichettatura, la soluzione dota le aziende di una prova empirica dell'intero processo, e diventa particolarmente importante per i produttori di dispositivi medicali, per coloro che spediscono i prodotti ad altre aziende per l'imballaggio o ai distributori, per i settori regolamentati e tutti quelli obbligati a classificare i codici a barre.

"Siamo felici di lavorare con TEKLYNX alla realizzazione di questa soluzione completa di stampa di etichette con codici a barre" ha affermato Andy Edwards, Director of Product Management di Printronix Auto ID. "Affiancare il nostro sistema ODV2D, che classifica le etichette e sostituisce quelle con i codici a barre errati, alla piena tracciabilità del processo di realizzazione di LABEL ARCHIVE ci ha permesso di offrire una soluzione che non si era mai vista nel settore, introducendo una nuova efficienza nel panorama."

Per ulteriori informazioni sull'offerta combinata di TEKLYNX e Printronix, visita www.teklynx.com/printronix

Informazioni su TEKLYNX InternationalTEKLYNX International agevola il lavoro di tutta la catena di fornitura. Oggi, più di 750.000 aziende in oltre 170 paesi scelgono le soluzioni integrate di etichettatura per etichette con codici a barre e RFID di TEKLYNX per garantire efficienza, accuratezza, sicurezza e conformità. Per imparare come la comunità TEKLYNX aiuta le aziende di tutto il mondo, visita teklynx.com. Barcode Better™ with TEKLYNX.